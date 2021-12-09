Москва, 9 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о принципах организации публичной власти в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря. Инициатива была доработана ко второму чтению, ко второму чтению поступило 418 поправок.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Дискуссия — содержательная», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, выразив отдельную благодарность депутатам Госдумы от КПРФ Алексею Куринному, Михаилу Матвееву и Юрию Синельщикову.

Поправками устанавливается, что федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании органов исполнительной власти субъекта РФ — в порядке и случаях, установленных федеральными законами.

Глава региона получает полномочия вынести предупреждение, сделать выговор или досрочно прекратить полномочия глав муниципальных образований по аналогии с полномочиями президента Российской Федерации в отношении губернаторов.

В проект закона включены действующие положения федерального закона о сложносоставных субъектах («матрешках») в части осуществления ряда полномочий областью за автономные округа, а также перечисления средств в бюджет области вместо бюджета автономного округа. Предусматривается возможность осуществления областью отдельных полномочий автономных округов, а также зачисление доходов автономных округов в бюджет области.

Нашли поддержку корректировки первоначальных норм о сроках рассылки законопроектов совместного ведения в регионы. В настоящее время срок рассылки составляет 30 дней до первого чтения и 30 дней на поправки, законопроект в редакции первого чтения предусматривал срок до 15 дней. Теперь же регионам дается 30 дней на направление отзыва, однако Совет Думы может своим решением сократить срок до 15 дней. Если более 2/3 субъектов РФ выскажутся в поддержку законопроекта, такой законопроект может быть рассмотрен до истечения установленного срока представления в Государственную думу отзывов на соответствующий законопроект. Соответствующие изменения предложили спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Кроме того, устанавливается возможность утверждения отзывов не на пленарных заседаниях законодательного органа субъекта РФ, а в ином порядке, предусмотренном регламентом заксобрания.

Госдума приняла поправку о том, что на федеральные законодательные инициативы регионов не нужно перед внесением на рассмотрение заксобраний получать заключение правительства России.

Во втором чтении принята поправка, в соответствии с которой встречи депутата с избирателями проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

В ходе дискуссии не нашли поддержку предложения Татарии оставить наименование должности «президент» применительно к главе региона.

Отдельную дискуссию вызвала норма о присутствии депутата Госдумы в заседаниях регионального заксобрания. Предлагалось прописать, что участие депутата в заседаниях, выступлениях определяется регламентом регионального парламента.

«Право прийти и присутствовать есть в федеральном законодательстве. Обсуждали право участия в обсуждении. Давайте в предложенном виде поправку не принимать, вы создаете проблему, когда депутаты не смогут быть даже безголосыми участниками… желая лучше, вы сделали хуже», — сказал Володин, обращаясь к главе комитета по госстроительству Павлу Крашенинникову («Единая Россия»).

Эту норму предлагается доработать и обсудить дополнительно на заседании 14 декабря при обсуждении проекта закона в третьем чтении.