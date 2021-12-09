Минск, 9 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Межправительственное белорусско-российское соглашение «об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты Российской Федерации» прошло первую стадию ратификации в Палате представителей Нацсобрания Белоруссии. Соответствующее решение оформлено постановлением нижней палаты № 315-П7/VI от 8 декабря.

Порт «Усть-Луга»

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В постановлении ППНС сказано о принятии законопроекта о ратификации межправсоглашения с направлением документа в верхнюю палату Нацсобрания — Совет Республики. Постановление подписал спикер нижней палаты Владимир Андрейченко.

Напомним, в 2020 году Александр Лукашенко пообещал показать Прибалтике «настоящие санкции» в ответ на непризнание себя президентом Белоруссии и применение ограничительных мер в отношении официального Минска. Он пообещал перенаправить эксперт белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений с прибалтийских портов на российские, чего на практике не произошло. В частности, по предоплате белорусской стороны «Литовские железные дороги» в декабре 2021 года доставят в Клайппедский порт миллион тонн белорусских калийных удобрений, отгруженных находящимися под санкциями ЕС и США белорусскими госпредприятиями «Беларуськалий» (производитель) и «Белорусская калийная компания» (спецэкспортёр госмонополиста).

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