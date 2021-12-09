Эль-Аюн, Западная Сахара, , 16:17 — REGNUM Фронт освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) атаковал подразделения армии Марокко, дислоцирующиеся в регионе. Об этом сообщает Algerie Presse Service. По данным агентства, отряды Полисарио обстреляли позиции противника вдоль всей линии разграничения: в секторах Аусерд и Махбес и районах Ум-Аджелуд, Гуэльб-Нос, Лаакед и Сабхат-Тенушад.

«Наши подразделения в среду активизировали атаки, нацеленные на окопы марокканских оккупационных сил в районах Аадим Ум-Джелуд (сектор Аусерд)» — цитирует агентство официальное заявление фронта ПОЛИСАРИО

В заявлении подчёркивается, что Фронт освобождения Западной Сахары продолжает военные действия против марокканских оккупационных сил, «которые несут значительные людские и материальные потери вдоль всей линии разграничения».

Ранее командование фронта ПОЛИСАРИО официально отвергло предложение о перемирии, потребовав полного вывода марокканских войск из Западной Сахары.