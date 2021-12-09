Москва, 9 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Сегодня, 9 декабря, по состоянию на 15:25 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,74%, отступая до $75,26 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«После нескольких дней интенсивного восстановления нефтяные цены взяли паузу.

Из негативных факторов стоит отметить новые проблемы с обслуживанием долгов у крупных китайских девелоперов, которые, впрочем, компенсируются новыми мерами поддержки со стороны Народного банка КНР.

На сырьевые цены давят новые запреты на авиаперелеты в Европе на фоне появления штамма коронавируса «Омикрон», а также рост заболеваемости в наиболее привитых европейских странах — Великобритании и Франции. Это порождает опасения, что мировой спрос снова окажется под ударом.

В то же время рост цен на газ в Европе, где на фоне недозаполненных хранилищ и начала зимы котировки поднялись выше $1200 за тысячу кубометров, поддерживает интерес к нефти как к альтернативному энергоносителю.

Потенциал для движения вверх по нефти сохраняется», — считает эксперт.

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