Тверь, 9 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Архивные данные и исторические фотоматериалы планируется использовать при проведении реновации исторического центра Торжка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе правительства Тверской области, вопросы развития исторической части Торжка, создания городской инфраструктуры обсуждались на совещании в правительстве региона под председательством губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Совещание в правительстве Тверской области

Проект реновации реализуется при поддержке Нового банка развития БРИКС. На совещании обсуждались варианты обновления комплекса зданий на Тверецкой набережной и территории площади Революции, которые будут реставрированы в рамках реновации исторической части Торжка, в частности Путевого дворца.

Ранее согласование прошли визуальные решения комплекса Путевого дворца, в том числе построек «Присутственные места», «Дом Городничего и казначея». На Тверецкой набережной планируется открыть музей, где будет воссоздан облик исторического бульвара периода XIX — XX веков, благодаря чему можно будет погрузиться в ту эпоху. В экспозициях будут представлены интерьеры домов различных сословий граждан — мещан, священнослужителей, военных и других.

Игорь Руденя дал поручение организовать на территории музея дополнительные пространства, где посетители смогут узнать об истории Торжка.

Отметим, что в настоящее время проводятся научно-проектные работы по комплексу зданий на Тверецкой набережной. Реставрационные работы планируется завершить в 2025 году.

В ходе обсуждения также был предложен ряд визуальных решений на площади Революции. Планируется приблизить ее облик к историческому виду — сделать полностью пешеходной, установить фонари, скамейки и козырьки над входами в стилистике XIX—XX веков. Для реализации проекта планируется использовать архивные данные и исторические фотоматериалы, которые позволят сохранить внешний облик объектов культурного наследия и исторической застройки города.

На совещании обсуждались и технические решения при строительстве объектов коммунальной инфраструктуры. Принято решение о возведении блочно-модульной котельной, проведению тепловых, электрических сетей и реконструкции систем водоотведения и водоснабжения.