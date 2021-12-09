Бишкек, , 16:08 — REGNUM Сотрудники госкомитета национальной безопасности Киргизии арестовали старшего следователя УВД Таласской области по подозрению в вымогательстве взятки в крупном размере. Об этом сообщили в ГКНБ сегодня, 9 декабря.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По версии киргизстанских спецслужб, капитан милиции потребовал у гражданина 300 тысяч сомов (261 тысячу рублей) за прекращение ведущегося в отношении него досудебного производства.

Следователя поймали с поличным при получении взятки в размере 50 тысяч сомов (43,5 тысячи рублей). При этом он вырвался из рук сотрудников комитета нацбезопасности и сбежал с места преступления, но вскоре был вновь задержан.

Против задержанного милиционера возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство взятки». Теперь ему грозит от семи лет и шести месяцев до десяти лет лишения свободы.