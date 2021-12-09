Тверь, , 16:08 — REGNUM Тверской областной Дом народного творчества, один из старейших в России, отмечает 85-летний юбилей со дня основания. Сотрудников и ветеранов учреждения поздравил губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Тверской областной Дом народного творчества отмечает 85-летие Https://odnt-tver.ru/

«За годы плодотворной деятельности учреждение внесло неоценимый вклад в сохранение и популяризацию традиционной народной культуры, в воспитание молодого поколения на основе богатейшего духовно-нравственного наследия нашего народа. Сегодня Тверской областной Дом народного творчества остаётся одним из центров культурной жизни Верхневолжья. Реализуемые здесь проекты неизменно вызывают интерес жителей нашего региона, удостаиваются высоких оценок специалистов», — сказано в поздравлении главы региона.

Губернатор выразил благодарность коллективу Дома творчества за профессионализм и преданность делу, и высказал уверенность, что их труд впредь будет способствовать росту интереса к традиционной народной культуре.

Согласно данным архивов, Тверской областной Дом народного творчества был создан в 1936 году. Первый смотр художественной самодеятельности Тверского областного Дома народного творчества состоялся 2 февраля 1937 года. В Москве в Театре народного творчества со спектаклем «Сказ льноводов и ткачей» выступили сразу 700 участников — рабочих, колхозников, служащих, бойцов Красной Армии, школьников. Даже в годы Великой Отечественной войны Дом творчества продолжал работу — готовили выступления агитбригад для бойцов Красной Армии, сельских тружеников, велся сбор фольклорного и этнографического материала.

В Доме народного творчества и сегодня продолжается работа — он взаимодействует 585 учреждениями культурно-досугового типа, где действует 3225 формирований традиционной народной культуры и самодеятельного народного творчества, в них занимаются более 40,7 тысячи человек, среди которых более 24,9 тысячи — дети.

В числе мероприятий, ставших традиционными, — Международный фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни», фестиваль традиционного народного творчества молодежных самодеятельных коллективов Центрального федерального округа, Межрегиональный фестиваль театрального искусства «Театральные встречи на Селигере», Всероссийские выставки «Гончары России. Игрушка, детское творчество» и «Искусство современной вышивки», межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния», областной конкурс русского народного танца имени народной артистки СССР Т.А. Устиновой, областной фестиваль-конкурс кино-видеофильмов «Земля Тверская» и множество других.