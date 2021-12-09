Кемерово, , 16:07 — REGNUM В Кемеровской области индивидуального предпринимателя из города Таштагола признали виновной в даче взятки должностному лицу в крупном размере и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, с выплатой штрафа в размере 3 млн 414 тысяч рублей. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что с февраля по август 2019 года женщина передала знакомой, которая возглавляла отдел по учету и распределению жилья администрации Таштагольского муниципального района, взятку в 569 тысяч рублей. Чиновница предоставляла ей информацию о предстоящих аукционах по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность для детей-сирот. Директор поясняла ей, какие квартиры есть у агентства в наличии. Чиновница вносила в техническую документацию параметры именно этих квартир, при этом специально завышала аукционную цену недвижимости. Таким образом единственным участником аукционов становилась фирма обвиняемой, торги признавались несостоявшимися и жилые помещения приобретались по условиям аукционной цены.

Ущерб бюджету города составил более 2,5 млн рублей.

Отмечается, что со следствием женщина сотрудничала, вину признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения младшим ребенком 14 лет, с выплатой штрафа в размере 3 млн 414 тысяч рублей. В отношении чиновницы уголовное дело рассматривается в суде.