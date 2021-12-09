Москва, 9 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах задержали и отменили 30 авиарейсов, сообщает 9 декабря онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

По данным на 16:00, во «Внуково» семь рейсов задержано, два отменено, в Домодедово» пять задержано, два отменено, в «Шереметьево» шесть задержано, восемь отменено. Сервис уточняет, что эти данные предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с длительной задержкой вылета рейса №934 по маршруту Казань — Дубай организована проверка. Регистрацию на рейс прошли 103 пассажира, в том числе два ребенка.