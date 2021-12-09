Москва, , 16:06 — REGNUM Сегодня, 9 декабря, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже прибавляет 0,12%, торгуясь по 73,67 рубля. Евро теряет скромные 0,08%, сползая до 83,35 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения»

Рубль © ИА REGNUM

«Некоторое снижение остроты международной повестки после видеоконференции президентов Путина и Байдена, а также продолжавшийся рост на рынке нефти позволили рублю накануне укрепить свои позиции.

Но сегодня эффект эйфории уже отыгран, поэтому, несмотря на восходящую динамику российского рынка акций и то, что нефть остается выше $75 за баррель, российская валюта приостановила укрепление.

Тема новых санкций против России опять замелькала в заголовках СМИ, украинские чиновники продолжают раздувать тему российской агрессии, в общем, всё как обычно. Тем не менее, долгосрочно рубль остается весьма привлекательным. Профицит российского бюджета в 2021 году обещает стать рекордным за всю историю, доходы от экспорта также на высоких уровнях.

Кроме того, планируемые в 2022 году крупные инфраструктурные проекты за счет средств федеральных фондов потребуют значительных объёмов продажи валюты, что должно сгладить эффект от покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила.

Центробанк, тем временем, всё более склоняется к очередному повышению учетной ставки на ближайшем заседании, что также повышает привлекательность рублевых инструментов.

Сегодня рынок ждет данных о количестве первичных заявок на пособия по безработице в США, которые могут повлиять на интерес инвесторов к рисковым активам.

Если эти данные окажутся не очень хорошими, а нефть удержит рубеж $75 или пойдет выше, рубль может продолжить укрепление», — полагает эксперт.

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