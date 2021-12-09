Минск, 9 декабря, 2021, 16:06 — ИА Регнум. «Информация, появившаяся в New York Times, в первую очередь рассчитана на обычного обывателя, на общественность, на тех, кто не знает специфики гражданской авиации. Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая», — заявил 9 декабря директор департамента по авиации белорусского министерства транспорта и коммуникаций Артём Сикорский, комментируя публикацию New York Times о скандальной истории приземления в минском аэропорту борта ирландской авиакомпании Ryanair.

Jeroen Stroes Aviation Photography Ryanair

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Сикорский пояснил, в чём усмотрел нелепость: «Во-первых, в тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности. Он только передает сведения и помогает командиру воздушного судна в безопасной навигации. Во-вторых, мы видим, что этот информационный вброс идет в тот момент, когда мы просим от наших польских партнеров и от комиссии ICAO предоставить данные объективного контроля. В частности, переговоры вильнюсского диспетчера с пилотом и внутрикабинные переговоры членов экипажа».

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«Продемонстрируйте, что мы оказывали какое-то давление, угрожали применением боевой авиации и т.д. Но этого нет. Мы еще 24 мая полностью опубликовали все переговоры между пилотом и диспетчером, начиная от входа в воздушное пространство Белоруссии и заканчивая посадкой и заруливанием на стоянку воздушного судна в Национальном аэропорту Минск», — цитирует белорусское госинформагентство БелТА заявление чиновника минтранса.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая авиадиспетчеры Белоруссии сообщили экипажу ирландской авиакомпании Ryanair (рейс «Афины-Вильнюс») о «террористической угрозе» — якобы заложенной на борту бомбе. В сопровождении истребителя ВВС Белоруссии гражданское судно совершило вынужденную посадку в минском аэропорту, где бомбу не обнаружили, но арестовали двух пассажиров — основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его сожительницу, российскую гражданку Софию Сапегу (давшую признательные показания о своей якобы преступной деятельности). Обвиняемых в терроризме, экстремизме и других преступлениях поместили в СИЗО, но вскоре выпустили под домашний арест — это произошло после того, как Протасевич стал активно выступать на пресс-конференциях и других мероприятиях госагитпропа Белоруссии. Никогда ранее КГШБ Белоруссии не позволяло обвиняемым в терроризме и других особо тяжких преступлениях посещать рестораны, пользоваться мобильной связью, заводить телеграм-каналы и тому подобное.