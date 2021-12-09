Кострома, , 16:22 — REGNUM Медленнее всего поручение главного санитарного врача Костромской области Александра Кокоулина об обязательных прививках против COVID-19 выполняют работники сферы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Метла Наталья Диева © ИА REGNUM

Напомним, первый приказ об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер в Костромской области был подписан в июле 2021 года. Он предполагал прививки для 60% работников. Позднее, в октябре ценз был повышен до 80%.

На данный момент постановление санврача выполнено более чем на 90%. Наиболее низкий процент вакцинации — 63,3% от общей численности работников отмечен среди сотрудников ЖКХ. Большую расторопность в этом вопросе проявили чиновники, врачи, учителя и социальные работники. В этих сферах привились от 90% до 82% сотрудников.

По данным администрации региона на 9 декабря прививки от коронавируса в общей сложности сделали 277 тысяч 625 человек, что составляет 69,5% от плана. В общей сложности до конца Нового года в регионе надеются охватить вакцинацией 80% взрослого населения — 399,5 тысячи человек.

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