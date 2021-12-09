Берлин, , 16:26 — REGNUM Министр иностранных дел Анналена Бербок знакомится с европейскими партнерами. Первая остановка — Париж. Основной посыл: Германия привержена сотрудничеству с соседними государствами. Об этом сообщило немецкое агентство DW 9 декабря.

В свой первый полный рабочий день в новом офисе федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок посетит Францию, а также офисы ЕС и НАТО в Брюсселе. Заранее «зеленый» политик подчеркнула, что стремится к доверительному партнерству. Её первые слова звучат так: «Наши партнеры в Европейском Союзе могут рассчитывать на новое федеральное правительство».

Бербок заверила партнеров по ЕС, что Германия не будет преследовать свои идеи и интересы «за счет соседей». По ее словам, страны могут рассчитывать на то, что Европейский союз станет стержнем внешней политики Германии.

Главный дипломат Германии сделал четкое заявление в Париже. По словам Бербок, обострение конфликта на Украине грозит России серьезными последствиями в случае его эскалации. «Россия заплатит высокую политическую и, прежде всего, экономическую цену за нарушение украинской государственности», — заявил «зеленый» политик перед прессой после встречи со своим коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Во время этих инаугурационных визитов моя главная забота — выслушать наших ближайших партнеров. Ведь мы знаем: у Германии нет более важных интересов, чем интерес к сильной и объединенной Европе. Когда дело доходит до спорных вопросов, важно задуматься над точкой зрения другого человека», — заявила Бербок.