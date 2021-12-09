Ташкент, 9 декабря 2021, 16:02 — REGNUM Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку без изменений на уровне 14% годовых, сообщает 9 декабря пресс-служба Центрального банка республики.

Повышение процентной ставки
Повышение процентной ставки
Pixabay.com

Цетральный банк Узбекистана отмечает, что во внутренней экономике сохраняется ряд проинфляционных рисков, несмотря на то, что годовые показатели инфляции снизились.

Вместе с этим, отмечает ЦБ, для обеспечения соответствующих достижению прогноза инфляции в 2022 году денежно-кредитных условий, принято решение оставить ставку на прежнем уровне.

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