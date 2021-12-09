Ташкент, , 16:02 — REGNUM Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку без изменений на уровне 14% годовых, сообщает 9 декабря пресс-служба Центрального банка республики.

Повышение процентной ставки Pixabay.com

Цетральный банк Узбекистана отмечает, что во внутренней экономике сохраняется ряд проинфляционных рисков, несмотря на то, что годовые показатели инфляции снизились.

Вместе с этим, отмечает ЦБ, для обеспечения соответствующих достижению прогноза инфляции в 2022 году денежно-кредитных условий, принято решение оставить ставку на прежнем уровне.

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