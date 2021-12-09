Нижний Новгород, , 16:01 — REGNUM Департамент образования Нижнего Новгорода рекомендует местным школам уйти на зимние каникулы с 27 декабря и вернуться к обучению детей с 10 января. Об этом сообщили в городской администрации сегодня, 9 декабря.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отмечается, что в этом случае учащимся общеобразовательных учреждений удастся полноценно отдохнуть в течение двух недель.

Между тем, чиновники отмечают, что никто не навязывает руководству школ эти даты начала и окончания каникул — каждое учебное заведение вправе самостоятельно решать, когда именно отдыхать их ученикам.

Также стало известно о том, что власти столицы Приволжья пока не планируют продлевать зимние школьные каникулы в связи с заболеваемостью коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время четыре школы и один детский сад в Нижегородской области полностью закрыты на карантин по COVID-19 и острым респираторным вирусным инфекциям. Также карантинные меры введены в 887 классах в 239 школах и в 248 группах в 174 детсадах.