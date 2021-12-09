Москва, , 16:01 — REGNUM Идея введения цифрового рубля движется в русле китайских экспериментов с цифровым юанем, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Цифровая валюта Worlds.tapchidoisong.com

«Там его, в частности, стремятся в первую очередь использовать именно в качестве платежного средства при оплате государственных расходов.

Смысл в том, что все операции с цифровой валютой могут быть зашифрованы в её коде, а значит, всегда можно будет отследить, по каким каналам прошли государственные средства.

В таком случае их гораздо сложнее спрятать или «отмыть» равно как и прокручивать через коммерческие банки для получения дополнительного дохода. Аналогично в рамках китайских экспериментов в ряде регионов на цифровую валюту переводят и выплату заработной платы чиновникам.

Теоретически это должно будет осложнить жизнь взяточникам и казнокрадам, но, как известно, то, что один человек построил, другой всегда может сломать. Наверняка, через какое-то время злоумышленники найдут пути обхода и этих ограничений», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ одобряет введение Банком России цифрового рубля. Это снизит риск коррупции и отмывания денег, заявил глава ведомства Игорь Краснов.

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