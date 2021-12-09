Ханты-Мансийск, 9 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Югре обвиняемый в заказе убийства прокурора ХМАО признался ещё в одном смертельном преступлении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО Юрий Чекин даёт показания в СУ СКР по ХМАО

Как было установлено ранее, Юрий Чекин, занимая должность главного контролёра-ревизора управления Министерства финансов РФ по ХМАО, в течение 1993 года совершил хищение 15 млн рублей у нефтедобывающего предприятия. В июне 2000 года Чекин заказал прокурора Югры Юрия Бедерина, которого убили в подъезде своего дома тремя выстрелами. Кроме того, Чекин и ранее выступал заказчиком двух убийств.

Также установлено, что в 2011 года Чекин, уже находясь в международном розыске, заказал убийство заместителя прокурора ХМАО. Однако исполнитель отказался выполнять заказ.

В отношении бывшего сотрудника Минфина РФ возбуждено ещё одно уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация убийства по найму, если это преступление не доведено до конца»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Чекин разыскивался на протяжении 21 года, и был задержан в Ханты-Мансийске 26 октября 2021 года.