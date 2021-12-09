Тверь, , 16:00 — REGNUM Объёмы государственной поддержки по ряду направлений увеличены для сельхозпроизводителей Тверской области, также продлены сроки подачи документов на получение субсидий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 9 декабря, решение принято на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Заседание правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Дополнительную поддержку получили предприятия отрасли растениеводства и животноводства, производства и переработки молока. Ставки в некоторых случаях увеличены в несколько раз. Главная задача — обеспечить максимально полное и своевременное доведение средств до сельхозтоваропроизводителей. Мы продлили сроки подачи документов, чтобы все, кто имеет право получить субсидии, воспользовались этим. Также минсельхозу поручено оказать максимальную помощь аграриям в подготовке документов», — прокомментировал губернатор по итогам заседания.

В частности, увеличено финансирование на реализацию мероприятий по повышению продуктивности в молочном скотоводстве и возмещению затрат на производство молодняка крупного рогатого скота, реализованного на убой. Производители получат поддержку по увеличенной ставке — по молоку это 2,76 руб./кг, по мясу — 27,5 руб./кг. Также дополнительные финансы выделены на компенсацию затрат сельхозкооперативам в рамках поддержки фермеров и сельской кооперации. Увеличены объемы финансирования на возмещение части затрат на уплату страховых премий в области животноводства и товарного рыбоводства. Также увеличено возмещение затрат производителям зерновых при реализации сырья.

Около 26,3 млн рублей будет направлено на поддержку производителей, модернизировавших действующее или запустившим новое предприятие. В частности, в 2021 году в эксплуатацию введена специализированная ферма по выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород на Агрофирме Дмитрова Гора. Новое направление поддержки сельхозпроизводителей — компенсация части затрат на приобретение кормов для молочного стада.

Увеличены объёмы финансирования по направлениям элитного семеноводства, содержания племенного маточного поголовья, по стимулированию производства зерновых и зернобобовых — аграрии получат поддержку по увеличенной ставке 850 руб./т. В регионе укрепят материально-техническую базу профильных колледжей.

В целом в 2021 году на финансирование АПК дополнительно выделят 134 млн рублей, из которых 91,5 млн рублей — федеральные средства, 42,5 млн рублей — областные.