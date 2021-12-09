Сыктывкар, , 15:59 — REGNUM В Республике Коми утвердили тарифы на вырубку елей к Новому году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минприроды, стоимость главного праздничного атрибута незначительно выросла.

Ель

По данным ведомства, ель высотой до 1 м можно будет приобрести за 40 рублей 23 копейки (в прошлом году цена составляла 38 рублей 69 копейки). Дерево повыше — до двух метров — обойдется покупателю в 60 рублей 35 копеек. За дерево свыше 4 м придется заплатить 201 рубль.

Напомним, за незаконно вырубленную ель придется заплатить 4 тысячи рублей штрафа. Штраф для юридических лиц достигает 300 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге прибыла главная новогодняя ель.