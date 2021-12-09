Берлин, 9 декабря, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Предыдущий лидер парламентской группы «зеленых» Катрин Геринг-Эккардт была избрана вице-президентом немецкого Бундестага. Депутат Майкл Кауфманн явно проиграл во внутриполитической гонке. Об этом сообщило немецкое агентство DW 9 декабря.

На первом заседании после начала работы нового «светофорного» правительства Бундестаг пополнил одну из должностей, избрав Катрин Геринг-Эккардт вице-спикером парламента. Выборы стали необходимыми, поскольку депутатский пост, на который имели право исключительно «зеленые», освободился. Ее коллега по партии Клаудия Рот, ранее занимавшая пост вице-президента Бундестага, заняла пост федерального министра культуры.

Геринг-Эккардт получила необходимое большинство в первом туре голосования — 501 из 689 поданных голосов. От правой «Альтернативы для Германии» (AfD) депутат Майкл Кауфман также баллотировался в качестве кандидата в вице-президенты, однако явно не набрал необходимого большинства при первом голосовании. В первом туре за него проголосовало всего 118 человек.

Избрание Геринг-Эккардт считается верным решением. Ей не нужно к этому привыкать, «зеленый» политик уже ранее являлся вице-президентом Бундестага с 2005 по 2013 год.