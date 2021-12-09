Берлин, , 16:28 — REGNUM Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок начала свою инаугурационную поездку по некоторым соседним странам, пообещав поставить международную политику в области климата во главу угла. Об этом сообщило немецкое агентство DW 9 декабря.

Недавно назначенный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула важность решения климатического кризиса в своей дипломатической повестке дня, прежде чем начать свою первую официальную поездку в Париж.

«Я собираюсь с первого дня предоставить международной климатической политике главное место, которого она заслуживает», — говорится в заявлении министра иностранных дел.

«Важнейшей задачей дипломатии является предотвращение, сдерживание и, желательно, разрешение кризисов», — отметила Бербок. По её словам, ни одна проблема не представляет большей угрозы для человечества, чем климатический кризис.

Теперь это официально. Бывший претендент на пост канцлера Аннелена Бербок была назначена министром иностранных дел. Соруководитель партии «зеленых» становится первой женщиной на этом посту, а также самой молодой из когда-либо занимавших этот пост.