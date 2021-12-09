Москва, 9 декабря, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Если стоимость конфискованного имущества коррупционеров превышает то, что они похитили, этому может быть два объяснения, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

«Либо не весь объём хищений вскрыт, либо коррупционеры выгодно инвестировали украденные средства. Ведь сверх конфискованного они ещё почти на 15 млрд рублей возместили ущерб добровольно.

Конечно, зарплаты чиновников не назовешь низкими, но ведь на что-то они жили все эти годы. Вероятно, похищенное было вложено в валюту, драгоценности и недвижимость, а они, как известно, за последние годы сильно подорожали, в противовес ослабевшему рублю.

Впрочем, эта тенденция наблюдается уже много лет, а превышение стоимости конфискованного над ущербом возникло впервые. Остается только порадоваться растущей финансовой грамотности российских чиновников, ведь они могли все эти средства вбухать в какие-нибудь финансовые пирамиды — тогда бы и вернуть ничего не удалось», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России стоимость арестованного и изъятого имущества взяточников впервые превысила установленный ущерб. Вопросы взыскания в бюджет преступно нажитого имущества находятся в зоне повышенного внимания, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

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