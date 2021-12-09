Санкт-Петербург, , 16:02 — REGNUM Представители комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений предостерегли рыбаков от выхода на лёд возле дамбы в Финском заливе. Об этом сообщили 9 декабря в пресс-службе КЗС.

Лед suvimaria

«Высока опасность его (льда) разрушения, возникновения трещин и угроза отрыва льдин в акваториях, примыкающих к защитным сооружениям. Из-за прохода судов, дополнительно создающих волновую нагрузку, особенно опасен лед в районе Кронштадтского корабельного фарватера судопропускного сооружения С-1», — подчеркнули в пресс-службе.

Рыбаки Санкт-Петербурга и Ленобласти могли запланировать выйти на лёд водоёмов после нескольких дней экстремально низких температур. Однако стоит учитывать, что лёд встал далеко не везде. Комплекс защитных сооружений призывает быть осторожными и не подвергать опасности свои жизни.

Напомним, ранее Александр Беглов также запретил выход на лед акваторий с 16 ноября 2021 года по 15 апреля 2022 года. В правительстве Петербурга отмечают, что выход на лёд Финского залива будет возможен в период с 16 января по 14 марта 2022 года. Сроки могут быть изменены в зависимости от погодных условий.