Новосибирск, 9 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Новосибирске вынесен приговор бывшему начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции «Дзержинский» управления МВД России по городу и его бывшего заместителя. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Установлено, что подсудимые с августа 2018 года по февраль 2019 года получали взятки от одного из предпринимателей Дзержинского района, самовольно занявшего земельные участки на территории района и разместившего на них нестационарные торговые объекты. В общей сложности предприниматель передал сотрудникам полиции более 300 тысяч рублей, за что информировали о запланированных рейдах.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела подсудимые не отрицали факт получения денег от предпринимателя.

Кроме того, в 2018 году бывший начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции «Дзержинский» управления МВД России по Новосибирску получил от другого бизнесмена мелкую взятку в виде двух коробок с 84 пачками лапши быстрого приготовления «Ролтон», 24 банок гречки, 24 бутылки водки, 12 бутылок вина, пяти пачек бумаги.

Осуждённым назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы (условно с испытательным сроком четыре года) и штрафа в пятикратном размере взятки с лишением права занимать должности в правоохранительных органах три года. Суд лишил их специальных званий (майора и подполковника). Бывший начальник отдела участковых за мелкое взяточничество осужден к штрафу в размере 100 тыс. рублей (суд освободил мужчину от назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности).