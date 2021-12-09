Самара, , 15:57 — REGNUM 749 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что всего в регионе выявили 187 445 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего в области скончались 5795 пациентов с COVID-19, в том числе 28 таких пациентов скончались за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в области справился с вирусом 136 641 человек, в том числе за минувшие сутки победили инфекцию 578 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 8 декабря в регионе за сутки выявили 752 носителя коронавируса.