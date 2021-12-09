Балашиха, Московская область, , 15:56 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 9 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 143 человека. Следом за Балашихой идет Пушкино, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 137 человек. На третьем месте расположился Королев, где COVID-19 диагностировали у 88 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1616 новых случаев COVID-19.

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