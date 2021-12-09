Москва, 9 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Высказывания пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джона Кирби об отсутствии планов у США направлять Украине дополнительную военную помощь из-за ситуации возле украинско-российской границы «являются доказательством того, что никакого скопления российских войск на границе с Украиной у России нет». Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Госдума

«Запад очень хорошо понимает, что со стороны России не существует никакой угрозы и не планируется никакого вторжения на Украину. Накрутка вокруг этой темы Западом происходит лишь для того, чтобы оправдать и завуалировать свои устремления», — считает Картаполов.

В свою очередь Россия со своей стороны будет реагировать на все возникающие вызовы и угрозы национальной безопасности, подчеркнул парламентарий.

США не планируют направлять Украине дополнительную военную помощь из-за ситуации возле украинско-российской границы, сообщил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.