Москва, 9 декабря, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Белом доме, как будто, извиняются за то, что в своих санкционных планах не доходят до крайней степени неадекватности, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

torange.biz Санкции против России

«Оправдывают нежелание вводить санкции против энергосектора России заботой об интересах американских потребителей, на которых болезненно отразится рост цен на бензин.

Хотя, откровенно говоря, доля российской нефти на американском рынке довольно скромна, да и та смогла образоваться лишь стараниями самих американских властей, ранее наложивших санкции на Венесуэлу.

Американские перерабатывающие предприятия, оборудование которых было конструктивно предназначено для переработки именно тяжелых сортов нефти, ранее поступавших из Южной Америки, вынуждены теперь покупать аналогичные сорта у российских экспортеров.

Проблема с возможностью введения подобных санкций в другом. Каким образом предполагается эти санкции реализовать. Оставить Европу без почти половины её нынешнего газового потребления? Не думаю, что лояльность американских союзников простирается настолько далеко.

Вряд ли к санкциям также присоединятся Китай и Индия, два из крупнейших мировых потребителей. Газовые и нефтепроводы проходят по территории России и сопредельных стран — каким способом в Госдепе планируют их перекрыть?

Скорее всего, даже украинские политики не смогут себе позволить перекрыть транзит газа из России, поскольку в таком случае останутся и без денег, и без газа.

А как быть с танкерами и газовозами? Во времена блокады Ирана американские военные корабли останавливали танкеры из этой страны в море. Готовы ли ВМФ США начать боевые действия против России?

Не будем говорить и о том, каким образом даже просто слухи о подобных санкциях отразятся на мировых ценах на энергоносители, а вслед за этим на инфляции в мире. Не стоит бросаться камнями, живя в стеклянном доме.

Вряд ли такие потрясения окажутся полезными для американской экономики и доверия к доллару. Как не очень полезными для международного авторитета США будут и ещё одни санкции, которые, как в случаях с Венесуэлой и Ираном, не реализуются полноценно и не приводят к желаемым последствиям.

Тот же Иран, нашедший альтернативные каналы для сбыта своей нефти, сегодня не готов возвращаться к ядерной сделке, в одностороннем порядке сорванной США», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что власти США намерены воздержаться от санкций против России в энергетике.

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