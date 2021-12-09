Ярославль, , 15:48 — REGNUM Бывшему депутату Ярославской областной думы и муниципалитета Ярославля Павлу Дыбину прокуратура просит назначить наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Павел Дыбин Дмитрий Савин (с) City-yaroslavl.ru

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Дыбина обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в мае 2018 года на тот момент действующий депутат получил от ярославского предпринимателя 330 тысяч рублей за отказ от участия подконтрольных ему организаций в конкурсных закупках «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля и областным департаментом региональной безопасности.

Уголовное дело рассматривается в суде. На данный момент прения завершены. С последним словом Дыбин выступит 20 декабря. Адвокат экс-депутата просит суд оправдать Павла Дыбина, который ранее заявлял о своей невиновности.

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