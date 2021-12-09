Ярославль, 9 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Бывшему депутату Ярославской областной думы и муниципалитета Ярославля Павлу Дыбину прокуратура просит назначить наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Дмитрий Савин City-yaroslavl.ru Павел Дыбин

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Дыбина обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в мае 2018 года на тот момент действующий депутат получил от ярославского предпринимателя 330 тысяч рублей за отказ от участия подконтрольных ему организаций в конкурсных закупках «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля и областным департаментом региональной безопасности.

Уголовное дело рассматривается в суде. На данный момент прения завершены. С последним словом Дыбин выступит 20 декабря. Адвокат экс-депутата просит суд оправдать Павла Дыбина, который ранее заявлял о своей невиновности.