Москва, 9 декабря, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Российский рынок труда по уровню безработицы почти вернулся к допандемическому уровню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала выводы экспертов Deutsche Bank о «гиперзвуковых» темпах восстановления рынка труда в ряде развитых стран.

Безработица

«Рынок труда России отличается от рынка труда западных стран. Там он более гибкий, и там меньше государственного регулирования, — сказала Иванова-Швец. — Но поскольку ситуация в экономике была стабильной, не было никакого серьезного экономического кризиса, после первого пандемического шока рынок труда стал быстро восстанавливаться. В России в начале пандемии уровень безработицы тоже рос, но в целом от пандемического минимума до пандемического максимума уровень безработицы вырос только на 2,9%. У нас из-за недостаточной гибкости рынок труда не демонстрирует такого резкого роста, как в западных странах».

В настоящее время, по словам эксперта, российский рынок труда по уровню безработицы почти вернулся к пандемическому уровню.

«У нас очень быстро переходят на использование гибких, дистанционных форм занятости, очень серьёзно растёт самозанятость. Все это способствует снижению уровня безработицы в стране», — подытожила Иванова-Швец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтруда РФ заявил, что рынок труда в России благополучно восстановился.