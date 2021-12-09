Москва, , 16:00 — REGNUM Переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе фактически зашли в тупик на фоне включения Евросоюза в процесс милитаризации Украины. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 9 декабря на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Она отметила, что Киев, поддерживаемый Западом, не выполняет Минские соглашения и старается выставить Россию ответственной за кризис, хотя Москва — только посредник в мирном процессе. Совет ЕС 2 декабря принял решение выделить украинским вооружённым силам 31 млн евро на военно-техническую помощь, а это отнюдь не поможет установлению мира в регионе.

«Данная техническая помощь никак не способствует миру в Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик», — сказала Захарова.

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