Казань, , 15:46 — REGNUM В Татарии за прошедшие сутки вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли более 23 тыс. человек. Об этом 9 декабря сообщает республиканский минздрав.

Вакцинация ИА REGNUM

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Всего в регионе вакцинированы от COVID-19 на сегодняшний день 2 млн 165 тыс. 389 человек, за сутки прирост составил 23 565 жителей. Полный курс иммунизации антиковидными вакцинами прошли 1 млн 854 тыс. 987 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по данным на 9 декабря зарегистрировали 40 044 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 33 329 ковид-пациентов.

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