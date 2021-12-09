Тбилиси, , 15:43 — REGNUM Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проведут в декабре «очень большую» протестную акцию. Об этом говорится в сообщении, размещённом на странице экс-президента в соцсети Facebook.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он заявил, что из-за ухудшившейся экономической ситуации в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» и её основатель, бизнесмен Бидзина Иванишвили якобы пользуются минимальной поддержкой населения, а оппозиция «едина как никогда».

«Сейчас главные союзники Иванишвили новогодний поросенок и сациви. И переключение людей на эти темы. Всем этим он хочет снизить температуру, насадить фрустрацию и пассивность», — говорится в письме Саакашвили.

Бывший президент призвал сторонников не отклоняться от выбранного направления: добиваться децентрализации власти, выборности в суде и в прокуратуре, а также «свободы от насилия» в СМИ.

Напомним, Саакашвили тайно вернулся в Грузию в сентябре, а 1 октября его арестовали. Находясь в тюрьме, экс-президент призывает сторонников совершить в стране революцию, беря пример с Украины и Армении. Его арест даёт повод для постоянных протестных акций.

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