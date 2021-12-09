Кемерово, , 15:43 — REGNUM В Кемеровской области на неделе с 29 ноября по 5 декабря зарегистрировано 33,6 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Грипп torange.biz

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«Заболеваемость ОРВИ совокупного населения выше эпидемического порога на 111,6%», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что исследован клинический материал от 243 больных ОРВИ. У 70 больных выделен вирус гриппа А (H3N2). В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.