Варшава, , 15:40 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий собирается убедить нового канцлера Германии Олафа Шольца в том, что газопровод «Северный поток — 2» («СП-2») является инструментом шантажа. Он заявил об этом 9 декабря на брифинге в Риме по итогам встречи с главой правительства Италии Марио Драги.

Матеуш Моравецкий Olaf Kosinsky

«Я буду убеждать канцлера Шольца в том, что нельзя поддаваться давлению со стороны России, а также что нельзя позволить, чтобы «Северный поток — 2» был инструментом шантажа Украины, Польши, ЕС», — сказал он.

При этом Моравецкий отметил, что он обратил внимание на заявления из Берлина о рассмотрении ФРГ исключения газопровода из операционной деятельности в случае эскалации напряженности на российско-украинской границе.

«Я рад, что такие голоса появляются. К сожалению, слишком поздно. На очень позднем этапе», — уточнил глава польского правительства.

Отметим, встреча нового канцлера ФРГ Олафа Шольца с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким должна состояться 12 декабря.