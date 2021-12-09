Вологда, , 15:39 — REGNUM Мэр Вологды Сергей Воропанов стал лауреатом Национальной премии Рунета в номинации «Открытые коммуникации».

TikTok

«Мэр Вологды — активный пользователь TikTok. Основная тема аккаунта — освещение деятельности мэра. Обычные отчеты о работе давно никому не интересны, а формат TikTok открыл новые возможности», — говорится на сайте премии.

Отмечено, что аккаунт мэра Вологды стал первым популярным аккаунтом чиновника, за которым наблюдают тысячи жителей России и зарубежья (более 93 тысяч подписчиков).

Как сообщало ИА REGNUM, в TikTok Сергей Воропанов не только рассказывает о своей работе, но и рекламирует местную промышленность.