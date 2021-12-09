Москва, , 16:36 — REGNUM Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов стал гостем YouTube-шоу «Алёна, блин». Запись его интервью доступна с 9 декабря на канале Super.

Сергей Соседов Скриншот с YouTube

В ролике Соседов рассказал о своём отношении к интернету и соцсетям, о конфликте с певицей Аллой Пугачёвой, профессии журналиста, а также о своей мечте. По словам Соседова, он мечтает найти того человека, который стал бы ему «надёжным спутником жизни».

«Чтобы мы могли друг другу сказать: «Ты для меня всё. Ты для меня открыл этот мир заново». Найти человека, которому я мог бы сказать: «И всё-таки ты пришёл, неужели ты пришёл», — поделился критик. В этот момент на его глазах выступили слёзы.

ИА REGNUM напоминает, что с 9 октября 2021 года Сергей Соседов стал одним из членов жюри белорусской версии шоу «X-Фактор». Вместе с ним судьями выступили композитор Руслан Алехно, певица Ольга Бузова и рэпер Серёга.

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