Таллин, , 15:38 — REGNUM Западные страны не должны «давать право голоса» России по вопросу расширения Североатлантического альянса, заявила 9 декабря премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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«России нельзя давать права голоса на тему организации НАТО обороны своей территории», — сказала она на брифинге, комментируя итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря.

Она добавила, что поговорит на эту тему с президентом Эстонии Аларом Карисом, чтобы «вновь повторить позиции правительства, также в планах связаться с другими премьер-министрами региона».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден объявил, что американская сторона готова в ближайшее время обсудить вопрос об угрозе расширения НАТО на восток, поднятый президентом России Владимиром Путиным в ходе из виртуальной встречи 7 декабря.

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