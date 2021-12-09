В Орле директор УК растратил более 20 млн рублей
Орел, 9 декабря, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Ущерб на сумму более 20 млн рублей причинен ресурсоснабжающим организациям в результате действий управляющей организации в Орле, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 9 декабря старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова. Преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки.
Согласно данным прокуратуры, было установлено, что с июня 2018 года и по июнь 2021 года управляющая организация ООО «Жилищный эксплуатационный участок — 29», получавшая деньги от собственников многоквартирных домов за коммунальные услуги, не отправляла из на счета ресурсоснабжающих организаций и распоряжалось ими по своему усмотрению.
В отношении директора УК возбуждено уголовное дело по статье о растрате. Он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование дела прокуратура взяла под контроль.