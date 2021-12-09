Кызыл, , 15:36 — REGNUM Предложения общественных организаций будут включены в послание главы Тувы Владислава Ховалыга региональному заксобранию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, встреча с представителями 43 некоммерческих организаций состоялась 8 декабря.

Встреча главы Тувы с общественниками Цитата из видео на странице главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

На встрече руководитель региона отметил рост числа общественных организаций, а также увеличение активности жителей. При этом общественникам предложили выдвинуть свои инициативы, которые могли бы попасть в послание.

В частности, прозвучали предложения создать единый портал для региональных НКО с полной информацией в этой сфере, организовать специальный фонд по обеспечению софинансирования организаций для участия в конкурсах на получение грантов. Министерствам предложили взять кураторство над НКО по своим направлениям, что позволит передать им часть свои полномочий.

«Представители бизнес-сообщества республики подготовили перечень из 15 предложений, из них вопрос по подготовке специализированных кадров для нужд экономики республики они настоятельно рекомендовали включить в послание главы», — отметили в правительстве.

Практически каждый выступавший отметил проблему с помещениями, где организации могли бы проводить свои мероприятия. По итогам встречи общественникам предложили оформить инициативы письменно и передать в администрацию главы.

Добавим, что по итогам предыдущего диалога Владислава Ховалыга с общественниками в апреле 2021 года вышло три поручения, два из которых уже реализованы. Так, было создано агентство по делам молодежи и определено место реализации проекта по созданию «Аллеи искусства».