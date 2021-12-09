Пермь, , 15:36 — REGNUM Сотрудников пермского аэропорта «Большое Савино», которые не имеют QR-коды о вакцинации или перенесённом заболевании, с 9 декабря должны были начать отстранять от работы. Об этом сообщает РБК.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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По данным СМИ, отстранение отсрочили из-за приезда 9 декабря в Пермь федеральной делегации во главе с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным. Требование начнут реализовывать с 10 декабря.

Напомним, ранее Пермский краевой профсоюз организаций обратился к пермским властям с просьбой рассмотреть на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 вопрос об увеличении периода для вакцинации работников.

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