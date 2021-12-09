Ямайка вслед за Барбадосом сместит Елизавету II с поста главы государства
Кингстон, 9 декабря, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Ямайки Персиваль Паттерсон обратился к нынешнему премьер-министру Эндрю Холнесу и лидеру оппозиции Марку Голдинну с призывом «как можно скорее начать процесс смещения» королевы Великобритании Елизаветы II с поста главы Ямайки. Об этом 9 декабря сообщило барбадосское информагентство Nation News.
По мнению Паттерсона, смещение королевы «не может ждать полного пересмотра конституции», «референдум об отстранении будет успешным, если его поддержат и правительство, и оппозиция».
«В следующем году мы отмечаем 60-ти летие независимости, и в этот юбилейный год у нашего государства должен быть свой глава, который будет отражать собственный образ. Вопросы о конституции имеют далеко идущие последствия. Мы не можем позволить себе ждать еще 50 лет» — сообщил Паттерсон на радиоинтервью.
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