Кингстон, 9 декабря, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Ямайки Персиваль Паттерсон обратился к нынешнему премьер-министру Эндрю Холнесу и лидеру оппозиции Марку Голдинну с призывом «как можно скорее начать процесс смещения» королевы Великобритании Елизаветы II с поста главы Ямайки. Об этом 9 декабря сообщило барбадосское информагентство Nation News.

Abuk SABUK Королева Великобритании Елизавета II

По мнению Паттерсона, смещение королевы «не может ждать полного пересмотра конституции», «референдум об отстранении будет успешным, если его поддержат и правительство, и оппозиция».

«В следующем году мы отмечаем 60-ти летие независимости, и в этот юбилейный год у нашего государства должен быть свой глава, который будет отражать собственный образ. Вопросы о конституции имеют далеко идущие последствия. Мы не можем позволить себе ждать еще 50 лет» — сообщил Паттерсон на радиоинтервью.

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