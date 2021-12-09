Москва, , 15:35 — REGNUM В 2022 году в России снизятся темпы роста стоимости вторичного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Цены на жилье (сс) nattanan23

«Темпы роста стоимости «вторички» в 2022 году снизятся, на это влияет снижение общей покупательной способности жителей РФ, удовлетворение существенной части обеспеченного платёжеспособного спроса, а также повышение ипотечных ставок на фоне роста ключевой ставки Банка России, — сказал Цыганов. — Но есть и факторы, влияющие на рост стоимости. Например, инфляция, побуждающая спешить спасти накопленные средства, и снижение предложения готовых новостроек в востребованных локациях. Рост цен на «вторичку» будет выше в престижных районах и в отношении современных квартир на востребованных этажах и с хорошим видом».

При этом Цыганов уточнил, что в неудобных районах, где много действующих промышленных предпринятый и трудности с транспортом, есть экологические и социальные проблемы, для квартир с неудобной и устаревшей планировкой можно ожидать снижения цен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост цен первичного жилья из-за дешевого кредитования привел к росту спроса на «вторичку».

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