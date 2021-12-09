Москва, 9 декабря, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Рост стоимости в России первичного жилья из-за дешевого кредитования спровоцировал увеличение спроса на «вторичку». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

image4you Жилье

«В связи с этим стоимость на вторичное жильё не могла оставаться на прежнем уровне и тоже стала расти, — сказала Ермилова. — Поскольку до июля 2022 года будет действовать льготное ипотечное кредитование, будет наблюдаться определённый спрос на жилье, который будет провоцировать рост цен как на «первичку», так и на «вторичку». Если застройщики начнут предлагать интересные лояльные условия для покупателей, то это может затормозить рост, а значит, на вторичном рынке тоже могут быть изменения в сторону снижения».

Сейчас, по словам Ермиловой, выбор падает именно на «вторичку», поскольку это готовое жилье и затраты на ремонт может быть значительно меньше, чем при покупке «первички».

"Это ещё одна причина повышенного спроса, вызывающая рост стоимости», — заметила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с ценами на вторичное жилье в РФ высказалась экономист Татьяна Школьная.