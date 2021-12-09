Тюмень, , 15:33 — REGNUM В Тюменской области система QR-кодов будет временной. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отмена QR-кодов произойдёт при стабильной тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 и вакцинации не менее 80% взрослого населения региона.

А именно, показатель заболеваемости COVID-19 не должен превышать 30 на 100 тысяч населения за семь дней. Охват тестированием на коронавирус должен составлять не менее 200 на 100 тысяч населения в день. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 — не менее 80% от общего числа взрослого населения. Занятость коек с ИВЛ — меньше 0,1 на 100 тысяч населения. Загруженность коечного фонда пациентами с коронавирусом не должна превышать 30% от расчётного норматива.

На сегодняшний день обстановка с коронавирусной инфекцией в регионе пока остаётся напряжённой, отметили в информационном центре. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 9 декабря подтвердили 83 656 случаев заражения коронавирусом, вылечились 65 389 тюменцев, количество умерших от COVID-19 достигло 3025 человек.

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