Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Доля работающих петербуржцев в возрасте 60 лет и старше, вне зависимости от пола, составляет 60−62%. Об этом 9 декабря ИА REGNUM сообщил председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

Пенсионеры за работой Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как пояснил собеседник агентства, пенсионная реформа 2019 года ничего в этой ситуации не поменяла.

«Процент работающих в этой категории остался прежним», — добавил чиновник.

Значительная доля работников старше 50 лет в Петербурге трудоустроена в сферах торговли, образования, транспортировки и хранении, обрабатывающих производствах.

Отметим, в настоящий момент в Петербурге работают 3,24 млн человек, что на 0,8% больше, чем в предыдущем году. Средний уровень заработной платы составляет 68 тыс. рублей в месяц.

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