Москва, 9 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Санкции США против энергосектора России могут быть очень серьезными, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Iranreview.org Санкции

«США обсуждают с союзными странами полную изоляцию России от мировой финансовой системы, если случится эскалация в Украину. Множество западных СМИ утверждают, что ограничения коснутся как рынка капитала, так и конвертации рубля. Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал последнее заявление и назвал его «несусветной чушью».

Киев, а также граничащие западные государства в последнее время обвиняют Россию в намеренных провокационных действиях у границ Украины. На все претензии Москва заявляла, что никакой угрозы и тем более речи про нападение на Украину быть не может.

Подобные нападки и агрессивные заявления со стороны запада могут расцениваться как предлог для размещения военной техники НАТО у границ с Россией.

Введение санкций со стороны США по отношению к России против энергетического сектора будет являться, действительно, крайней мерой. Так как именно Америка испытывает проблемы в связи с высокой стоимостью на нефть внутри страны.

Совсем недавно президент Джо Байден дал распоряжение о продаже нефти из стратегических запасов в размере 50 млн баррелей для того, чтобы снизить биржевой курс. Однако это не повлияло на стоимость в среднесрочном и долгосрочном плане.

Вероятнее, данные действия рассматривалась как некая провокация для страны экспортёров нефти, входящих в ОПЕК +, ведь те на просьбу Штатов об повышении квот по добыче ответили отказом.

Санкции против энергосектора России могут быть очень серьезными в случае, если к этому эмбарго США присоединится Евросоюз. Так как бюджет России почти наполовину зависит от нефтегазовых доходов.

Однако скорее всего, что ЕС никогда не пойдет на такую меру ввиду сильной зависимости от российского газа и невозможностью заменить его на более дешевый и выгодный аналог.

В случае введения энергетических санкций очень вероятен кризис во всей отрасли, а это значит, что цены на нефть взлетят до 150−200$ за баррель. Именно поэтому данная мера находится на рассмотрении, но далеко от реализации.

При благоприятном сценарии для России курс доллара по отношению к рублю в этом месяце будет находиться в коридоре 72−74 руб./доллар», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена учитывает возможные риски от введения дополнительных санаций против России, в частности, опасается цен на бензин в Штатах.

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