Москва, , 15:32 — REGNUM В 2022 году в РФ может произойти плавное охлаждение спроса на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Ипотека AlexanderStein

«Учитывая текущие показатели по обеспеченности населения жильем, спрос на жилье во всех сегментах у нас будет стабильно высоким на десятки лет вперед, — сказала Школьная. — Основной вопрос — насколько этот спрос будет платёжеспособным. Динамика реальных доходов населения на данный момент не сопоставима с динамикой цен на недвижимость. Ипотека — инструмент поддержки спроса, но не инструмент поддержки заработных плат большей части населения. Мы ожидаем в 2022 году плавное охлаждения спроса. Дальнейший рост будет зависеть от общего состояния экономики и уровня доходов населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что 2022 году РФ рискует столкнуться с неоправданно высоким ростом цен на вторичное жилье.

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