9 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter новость о рождении у премьер-министра второго ребенка в браке с Кэрри Джонсон.

Джейн Спай, , 19:23 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри объявили о рождении их второго ребенка. 9 декабря у Джонсонов родилась дочка, роды проходили в одной из Лондонских больниц. Девочка стала седьмым ребенком политика, и вторым от нынешней жены. Представитель Джонсона заявил, что и мать, и дочь здоровы и поблагодарил команду Национальной службы здравоохранения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие пользователи отметили, что ребенок родился «вовремя», в разгар скандала по поводу предновогодней вечеринки на Даунинг-стрит в 2020 году.

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«Так Кэрри Джонсон родила ребенка посреди скандала, чтобы спасти Бориса Джонсона? Мастерское отвлечение внимания и подходящее время. Мои поздравления матери и ребенку. Уберите Бориса Джонсона из кабинета, чтобы он был лучшим отцом, чем некомпетентным министром», — написал @SholaMos1.

Журналистка ВВС Лора Кюнсберг, которая уже давно призывает премьер-министра к отставке, написала, что история о рождении ребенка — фейк.

«Срочно: Борис и Кэрри Джонсон объявили о рождении их второго ребенка — одиннадцатимесячной девочки, которую они позаимствовали у соседей, чтобы отвлечь вас от того факта, что Борис Джонсон должен сегодня же написать свое письмо об отставке», — написала журналистка в своем аккаунте.

В комментариях предположили, что это уже седьмой ребенок премьер-министра, и он будет использоваться только для отвлечения внимания от проблем в стране.

«Борис и Кэрри Джонсон объявили о рождении второго ребенка для Кэрри и седьмого для Бориса. Этого нового ребенка будут звать отвлечением. Может не сами родители, но общество точно так называть будет», — прокомментировал @IanMort69356818.

Борис Джонсон с супругой Кэрри Nationalarchives.gov.uk

Некоторые пользователи посчитали, что ребенок станет отвлечением не от истории с вечеринкой, а от некомпетентной борьбы с пандемией COVID-19. Из-за распространения нового штамма «Омикрон» на территории страны вводится «план Б», которым ужесточаются правила масочного режима и вводятся новые ограничения.

«Борис Джонсон всегда может назвать своего ребенка План С», — отметил @Kevin_Maguire.

Многие пользователи всё же решили поздравить премьер-министра и его жену с рождением девочки.

«Мои поздравления премьер-министру Борису Джонсону и Кэрри с чудесной новостью о рождении девочки», — написал @Ben_Everitt.

«Поздравляю Кэрри Джонсон и Бориса Джонсона с рождением дочери. Это такой особый момент, и я желаю вашей семье всего лучшего», — написал @AndrewRTDavies.

К поздравлением присоединился и лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер.

«Поздравляю Кэрри и Бориса Джонсона с рождением дочери. Желаю вашей семье здоровья и счастья», — написал политик в своем аккаунте.

Пользователи отметили, что Кэрри должно быть сейчас тяжело, потому что ее первый ребенок родился чуть больше, чем год назад, при этом у нее еще был выкидыш.

«Поздравления, ей должно быть сложно сейчас. В следующий раз попробуйте хотя бы два года между детьми сделать, так мать поправится после предыдущих родов», — посоветовал @ChibunduEunice.

Кэрри Джонсон с сыном и Джилл Байден гуляет по пляжу (сс) The White House

В комментариях добавили, что скоро Джонсон будет проводить больше времени со своей семьей, потому что с его текущей политикой недалеко до отставки.

«У него будет много времени с ними уже совсем скоро. Он скоро переедет…» — намекнула @CantonaPat.

Пользователи отметили, что первого ребенка Кэрри также родила во время громкого скандала о ремонте на Даунинг-стрит.

«Кэрри Джонсон просто выталкивает из себя детей, когда у Бориса проблемы появляются?! У нее талант!» — написал @ShotgunmikeA.

Напомним, Кэрри Джонсон заявила о том, что ожидает второго ребенка ещё в конце июля 2021 года. Тогда же жена премьер-министра в Instagram рассказала о выкидыше, который случился у нее в начале года. Их первый сын Уильфред родился в апреле 2020 года.

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